Певица Глюкоза показала лицо без макияжа на видео из кабинета косметолога

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала подписчикам естественную внешность. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя певица опубликовала видео из кабинета косметолога, к которому она отправилась делать различные процедуры по уходу за кожей. На размещенных кадрах знаменитость лежит на кушетке в белом халате и с собранными волосами, демонстрируя лицо без макияжа. «Укладывают меня на сон — на час», — заявила звезда в ролике.

В августе 2022 года Глюкоза также раскрыла поклонникам секрет своей молодости. «Спасибо родителям за хорошую генетику. Ну, и конечно, спорт, правильная еда», — рассказала артистка и добавила, что любовь к себе также помогает ей выглядеть моложе своих лет.

