Певица Глюкоза назвала генетику, спорт и любовь к себе секретом своей молодости

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, раскрыла секрет своей молодости. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя поп-исполнительница опубликовала в сторис снимок, на котором она позирует на пляже в купальнике из разноцветных вставок, соединенных между собой шнуровкой. При этом на фото Глюкоза разместила вопрос одной из подписчиц, а именно — в чем заключается секрет ее молодости.

«Спасибо родителям за хорошую генетику. Ну, и конечно, спорт, правильная еда», — рассказала артистка и добавила, что любовь к себе также помогает ей выглядеть моложе своих лет.

В июле Глюкоза показала фигуру на фото в купальнике. Она предстала перед фанатами в бикини розового цвета, оформленном разрезами по бокам и V-образным декольте. Артистка также решила спросить мнение подписчиков насчет своей физической формы. «Любименькие, поправиться или все ок?» — поинтересовалась звезда.