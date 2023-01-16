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18:58, 16 января 2023Силовые структуры

Убивший 80 человек ангарский маньяк Попков не поедет в зону СВО

SHOT: пожизненно осужденный маньяк Михаил Попков не будет отправлен в зону СВО

Фото: Екатерина Еременко / Коммерсантъ

Пожизненно осужденный ангарский маньяк Михаил Попков, убивший 80 человек, не будет отправлен в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника издания, заявление Попкова о готовности поехать в зону боевых действий — не более чем попытка напомнить о себе СМИ. Как полагают силовики, он сделал это для того, чтобы разнообразить скучную жизнь в колонии. На деле он не планирует участвовать в СВО. Более того, он сознался в новых эпизодах убийств женщин в городе Ангарск в 1996-1997 годах. По этим эпизодам предстоят следственные действия.

15 января Попков заявил, что готов весной отправиться в зону специальной военной операции.

14 января 2015 года Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство, 10 декабря 2018 года он получил второй пожизненный срок еще за 56 убийств и одно покушение на убийство. Он признался еще в трех убийствах, но в суде его вина по этим эпизодам не была доказана. Зимой 2020-го, находясь в колонии для пожизненно осужденных, Попков написал явку с повинной еще на два убийства.

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Владимир Седов
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