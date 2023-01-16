В российском регионе парня и девушку нашли мертвыми в запертом автомобиле

Под Новосибирском 19-летнего парня и 17-летнюю девушку нашли мертвыми в авто в гараже

В Искитиме Новосибирской области 19-летнего парня и 17-летнюю девушку нашли мертвыми в запертом автомобиле в гараже. Об этом сообщает региональный портал «Сиб.фм».

По предварительным сведениям, россияне отпраздновали старый Новый год в кафе, а затем отправились на прогулку. Когда молодые люди замерзли, они решили пойти в гараж. Там они запустили автомобиль ВАЗ-2110, чтобы согреться.

Парень с девушкой уснули и отравились выхлопными газами, которые заполнили гараж. Родственники нашли их утром. Они забили тревогу, когда молодые люди не пришли домой ночевать.

Новосибирские следователи после происшествия организовали доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ двух девочек-подростков нашли мертвыми под окнами многоэтажного дома.