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11:53, 16 января 2023Россия

В российском регионе парня и девушку нашли мертвыми в запертом автомобиле

Под Новосибирском 19-летнего парня и 17-летнюю девушку нашли мертвыми в авто в гараже

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Искитиме Новосибирской области 19-летнего парня и 17-летнюю девушку нашли мертвыми в запертом автомобиле в гараже. Об этом сообщает региональный портал «Сиб.фм».

По предварительным сведениям, россияне отпраздновали старый Новый год в кафе, а затем отправились на прогулку. Когда молодые люди замерзли, они решили пойти в гараж. Там они запустили автомобиль ВАЗ-2110, чтобы согреться.

Парень с девушкой уснули и отравились выхлопными газами, которые заполнили гараж. Родственники нашли их утром. Они забили тревогу, когда молодые люди не пришли домой ночевать.

Новосибирские следователи после происшествия организовали доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ двух девочек-подростков нашли мертвыми под окнами многоэтажного дома.

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Анна Щербакова
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