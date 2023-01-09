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15:44, 9 января 2023Россия

Двух школьниц нашли мертвыми под окнами многоэтажки в российском городе

В Улан-Удэ двух девочек-подростков нашли мертвыми под окнами многоэтажного дома

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Улан-Удэ, в Республике Бурятия, двух девочек-подростков нашли мертвыми под окнами многоэтажного дома на Ключевской улице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Знакомый с ситуацией источник телеканала пояснил, что школьницы приехали в Улан-Удэ из поселка Исинги. Других сведений о погибших нет.

По факту случившегося была организована доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мертвую девятиклассницу нашли под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Ударников.

До этого в Комсомольске-на-Амуре с собой покончила 15-летняя ученица инженерной школы, которую избивала мать. В предсмертной записке она просила впустить в ее комнату близкую подругу, первокурсницу местного колледжа, чтобы та могла взять себе на память принадлежащую погибшей вещь.

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Анна Щербакова
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