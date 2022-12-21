Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:27, 21 декабря 2022Россия

Мертвую девятиклассницу нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

На проспекте Ударников в Петербурге мертвую девятиклассницу нашли под окнами многоэтажки

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге мертвую девятиклассницу нашли под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Ударников. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась тетя школьницы. По словам россиянки, девочка воспитывалась в полной семье. Ее мать работает экономистом, а отец занимается музыкой и ведет блог. У них осталось две дочери младшего возраста.

Оперативники обнаружили в квартире девятиклассницы предсмертную записку, которую она оставила родственникам. По факту случившегося организована проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Видном нашли мертвой 15-летнюю школьницу, страдавшую от булимии.

До этого в Комсомольске-на-Амуре с собой покончила 15-летняя ученица инженерной школы, которую избивала мать. В предсмертной записке она просила впустить в ее комнату близкую подругу, первокурсницу местного колледжа, чтобы та могла взять себе на память принадлежащую погибшей вещь. Через десять дней девушка совершила самоубийство в подъезде жилого дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина
Стало известно количество пострадавших на чемпионском параде сборной Аргентины
Вашингтон направит Киеву одну батарею ЗРК Patriot
Под Москвой поезд затормозил в сантиметрах от КамАЗа на путях и попал на видео
Обваливший крипторынок миллиардер согласился на экстрадицию в США
Медведев рассказал о встрече с главой КНР
В России подорожала аренда жилья на новогодние праздники
Обвиняемый в педофилии детский тренер признался еще в двух эпизодах
Марго Робби призналась в необычной страсти
Медведев показал видео со встречи с Си Цзиньпином
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.