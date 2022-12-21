Мертвую девятиклассницу нашли под окнами многоэтажки в Петербурге

На проспекте Ударников в Петербурге мертвую девятиклассницу нашли под окнами многоэтажки

В Санкт-Петербурге мертвую девятиклассницу нашли под окнами многоэтажного жилого дома на проспекте Ударников. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась тетя школьницы. По словам россиянки, девочка воспитывалась в полной семье. Ее мать работает экономистом, а отец занимается музыкой и ведет блог. У них осталось две дочери младшего возраста.

Оперативники обнаружили в квартире девятиклассницы предсмертную записку, которую она оставила родственникам. По факту случившегося организована проверка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Видном нашли мертвой 15-летнюю школьницу, страдавшую от булимии.

До этого в Комсомольске-на-Амуре с собой покончила 15-летняя ученица инженерной школы, которую избивала мать. В предсмертной записке она просила впустить в ее комнату близкую подругу, первокурсницу местного колледжа, чтобы та могла взять себе на память принадлежащую погибшей вещь. Через десять дней девушка совершила самоубийство в подъезде жилого дома.