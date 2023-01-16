В Госдуме предложили дать отсрочку от мобилизации еще одной категории россиян

Депутат ГД Казанков предложил дать отсрочку от мобилизации директорам компаний

Единственным учредителям и директорам компаний необходимо предоставить отсрочку от мобилизации. Такое предложение выдвинул первый заместитель председателя комитета Госдумы России по малому и среднему предпринимательству Сергей Казанков в беседе с «Ведомостями».

«Более правильным было бы дать отсрочку предпринимателям, которые являются единственными учредителями и руководителями предприятия. При условии, что до мобилизации они уплачивали налоги и на предприятии есть наемные работники», — заявил депутат.

Он также предположил, что эту категорию россиян, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно было бы демобилизовать в том же порядке, что и многодетных отцов. По убеждению Казанкова, такие предприниматели приносят экономике большую пользу и составляет «незначительную часть» от общего числа мобилизованных граждан.

16 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предпринимателям, призванным в ходе частичной мобилизации, разрешается не сдавать статистическую отчетность. Такая мера поддержки будет распространяться только на тех бизнесменов, которые являются единственными учредителями и одновременно руководителями компаний.