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11:03, 16 января 2023Экономика

Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать отчеты

Мобилизованным предпринимателям разрешили не сдавать статистическую отчетность
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому предпринимателям, призванным в ходе частичной мобилизации, разрешается не сдавать статистическую отчетность. Документ опубликован на сайте правительства.

Такая мера была принята для того, чтобы призванные на службу бизнесмены избежали штрафов за непредоставление отчетности. Согласно новому документу, информацию о предпринимательстве будет направлять в Росстат Федеральная налоговая служба (ФНС). Отмечается, что это распространяется на компании, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет давать кредитные каникулы мобилизованным владельцам малого и среднего бизнеса. Закон распространяется на субъекты бизнеса, которые заключили кредитный договор до даты мобилизации единственного участника бизнеса.

Согласно новому порядку, теперь заемщик и его родственники имеют право обратиться к кредитору до 31 декабря 2023 года с требованием предоставить льготный период для отплаты. Такое же правило распространяется и на ипотечные кредиты.

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Варвара Кошечкина
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