Глава Минобороны Германии попросила Шольца об отставке

Глава Минобороны Германии Ламбрехт попросила канцлера ФРГ Шольца об отставке

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт подала заявление об отставке канцлеру страны Олафу Шольцу. Об этом пишет Reuters.

Ее просьба прозвучала на фоне растущего скептицизма по поводу способности главы Минобороны «привести немецкую армию в форму» на фоне конфликта на Украине.

«Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволит объективно освещать и обсуждать вопросы вокруг военных, Бундесвер и изменения в политике безопасности в интересах граждан Германии», — приводит Spiegel цитату из заявления Ламбрехт.

То же издание ранее писало, что, возможно, новым главой Минобороны Германии станет сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Другими кандидатами называют главу ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганга Шмидта и министра труда и социальных дел страны Хубертуса Хайля.