Минобороны заявило о перехвате семи снарядов украинских РСЗО HIMARS и «Ураган»

МО России отчиталось о перехвате семи снарядов украинских РСЗО HIMARS и «Ураган» за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили семь реактивных снарядов украинских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Об этом в понедельник, 16 января, журналистам заявили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве уточнили, что цели были поражены в районах населенных пунктов Суровцевка Луганской народной республики (ЛНР), Федоровка Донецкой народной республики (ДНР) и Васильевка Запорожской области.

Также за прошедшие 24 часа были уничтожены три украинских беспилотника в районах населенных пунктов Новоселовское и Софиевка ЛНР.

Днем ранее, 15 января, Минобороны отчиталось о том, что российские ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» в районе населенных пунктов Лисичанск и Кременная, расположенных в ЛНР, а также в районе Васильевки, Подгорного и Новомихайловки, которые относятся к Запорожской области.

Всего с начала специальной военной операции — 24 февраля 2022 года — уничтожены 983 боевые машины реактивных систем залпового огня противника, добавили в ведомстве.