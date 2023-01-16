Пике надел часы Casio назло сравнившей себя с Rolex бывшей жене

Жерар Пике надел часы Casio назло экс-жене Шакире, сравнившей себя с Rolex в песне «53»

Испанский футболист Жерар Пике отреагировал на песню бывшей жены Шакиры, в которой она раскритиковала его новую возлюбленную. Об этом сообщает издание AS.

Спортсмен пришел на прямой эфир испанской медиалиги Kings League в часах Casio и заявил, что подписал с компанией спонсорское соглашение. «Эти часы прослужат всю жизнь», — высказался он на стриме. По мнению журналистов, защитник надел аксессуар данной марки назло экс-жене, которая в новом сингле сравнила себя с часами люксового бренда Rolex, а его партнершу — с Casio.

Колумбийская певица выпустила трек «53», в котором фанаты увидели отсылки к личности отца ее детей. В частности, в одном из куплетов исполнительница пожелала Пике всего наилучшего с предполагаемой заменой и заявила, что он променял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex на Casio. За несколько дней сингл стал самой популярной латиноамериканской песней в истории YouTube, набрав более 100 миллионов просмотров.

О том, что Пике и Шакира расстались после 11 лет отношений, стало известно 2 июня 2022 года. Сообщалось, что причиной стали многочисленные измены футболиста. По информации СМИ, Пике начал встречаться с 23-летней студенткой Кларой Чиа Марти, еще находясь в браке с Шакирой.