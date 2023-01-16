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08:11, 16 января 2023Бывший СССР

Пленный украинский военный рассказал о гибели целой роты

Украинский военный рассказал РИА Новости о гибели целой роты сослуживцев в Артемовске

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украинский мобилизованный, который принимал участие в боевых действиях в Артемовске в ДНР и позже попавший в плен, рассказал в беседе с РИА Новости о том, как стал свидетелем гибели целой роты своих сослуживцев.

«Я был в Бахмуте. Ужас… Ужас. Было очень много [потерь]. Целую роту перебили», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что украинское командование и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу и не берегли живую силу.

Ранее украинский военный, попавший в плен, рассказал, что в районе Соледара Донецкой народной республики много наемников, в том числе американцев, которые использовали мобилизованных украинцев как пушечное мясо. Пленный добавил, что в районе Соледара на стороне Украины служат очень много иностранных граждан.

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Марина Совина
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