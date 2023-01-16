Боец ВСУ: наемники использовали мобилизованных украинцев в Соледаре в качестве «мяса»

В районе Соледара Донецкой народной республики (ДНР) много наемников, в том числе американцев, которые использовали мобилизованных украинцев как пушечное мясо. Об этом со ссылкой на украинского пленного пишет РИА Новости.

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) отметил, что иностранные наемники — профессиональные военные. По его словам, в ДНР они используют украинских мобилизованных в качестве пушечного мяса. «Но когда им раз навалят, они сразу нас бросают на мясо, а сами бегут с ВСУшниками», — объяснил он. Пленный добавил, что в районе Соледара на стороне Украины служат очень много иностранных граждан.

Несмотря на то, что Киев отрицает взятие Соледара российской армией, украинские военные заявили, что ВСУ покинули город. О взятии Соледара под контроль российских военных Минобороны РФ сообщило 13 января. В ведомстве уточнили, что российские войска завершили освобождение города 12 января.