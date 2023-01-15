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23:05, 15 января 2023Бывший СССР

В ВСУ рассказали о взятии Соледара российской армией

Украинский командир с позывным Мадьяр подтвердил занятие Соледара российской армией
СюжетМинобороны:

Globallookpress.com

Украинские военные признали, что оставили Соледар в Донецкой народной республике (ДНР), пишет украинское интернет-издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По словам украинского военного, теперь «фронт находится за пределами» населенного пункта. «Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мадьяр заявил, что россияне заняли промзону у рудника №7 в Соледаре, которую ранее удерживали украинские войска», — рассказало издание.

При этом Киев отрицает, что город находится под контролем российской армии, заявляя, что бои за Соледар еще продолжаются.

13 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Соледар в Бахмутском районе ДНР. Оборонное ведомство сообщило, что город был взят благодаря массированной работе российской артиллерии, авиации и ракетных войск. В ведомстве подчеркнули, что контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, который расположен юго-западнее Соледара.

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Марина Совина
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