Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:24, 16 января 2023Россия

Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на российской трассе

В Ставрополье в ДТП с микроавтобусом погибли два человека, еще шестеро пострадали

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»

В Шпаковском округе Ставропольского края в ДТП с микроавтобусом и двумя легковыми автомобилями погибли два человека, еще шестеро пострадали. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Ставрополя.

Авария произошла на 307 километре трассы Ростов-на-Дону — Ставрополь. Водитель ВАЗ-2114 попытался обогнать Daewoo Nexia и зацепил ее, из-за чего обе машины выехали на встречную полосу и столкнулись с пассажирским микроавтобусом.

В результате аварии на месте происшествия скончались водитель и пассажир ВАЗ-2114. Водителя Nexia и пятерых пассажиров микроавтобуса доставили в больницу.

«Установлено, что микроавтобус выполнял рейс "Краснодар — Ставрополь", в салоне находились шесть пассажиров. На месте работают наряды ДПС, обстоятельства уточняются», — говорится в сообщении инспекции.

Ранее массовая авария с тремя погибшими на трассе М5 УфаЧелябинск в Башкирии попала на видео. На появившемся видеоролике видно, как «Газель» на скорости врезается в стоящие впереди фуры. От удара авто переворачивается. Машина, следующая за ним, вылетает с трассы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Украина отвела часть войск с запорожского направления
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом на российской трассе
На Украине допустили окружение ВСУ при потере Артемовска
Россиянам подсказали способ обойти «невыполнимые» правила въезда в ЕС
Сбежавшая от хозяина тигрица загрызла собаку и напала на прохожего
В США заявили о провалившейся попытке Запада поставить Россию на колени
Кендалл Дженнер появилась на публике в оголяющем тело платье
Рогов заявил о вооруженных столкновениях внутри ВСУ в Запорожье
Звезда «Белого лотоса» рассказала о влиянии личной жизни на ее самооценку
Евросоюз задумал вложить миллиарды евро в производство зеленой энергии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.