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14:30, 16 января 2023Бывший СССР

Украинские нефтегазовые компании заявили о попытке рейдерского захвата

«Харьковгаз» и «Днепрогаз» заявили о попытке рейдерского захвата со стороны «Нафтогаза»

Фото: Shutterstock

Украинские нефтегазовые компании «Харьковгаз» и «Днепрогаз» заявили о попытке рейдерского захвата. Об этом сообщается на страницах предприятий в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как заявили в компаниях, чиновники госкомпании «Нафтогаз Украины» попытались сменить руководство правлений их акционерных обществ. По мнению представителей «Харьковгаза» и «Днепрогаза», случившееся стало продолжением «пролоббированного "Нафтогазом" фиктивного дела Госбюро расследований относительно платы за пользование газораспределительными сетями, которое не имеет юридических перспектив».

В компаниях также обратились к западным странам и международным организациям, призвав их обратить внимание на «незаконные действия» чиновников «Нафтогаза Украины», которые, пользуясь боевыми действиями в стране, «нарушают базовые права, гарантированные конституцией Украины».

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«Считаем, что попытки рейдерского захвата предприятия критической инфраструктуры могут привести к дестабилизации ситуации в прифронтовом регионе, а также создают напряженную атмосферу в трудовом коллективе», — отмечается в заявлении.

Ранее глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщал, что Украина намерена предложить европейским странам хранить газ в своих подземных хранилищах. По его мнению, подобные условия поспособствуют появлению новых направлений развития для украинской газотранспортной системы.

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Георгий Нестеров
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