Парикмахеры назвали самый модный цвет волос

Парикмахеры Адам Рид и Лиза Фарролл назвали красный цвет волос самым модным

Парикмахер Адам Рид и телевизионный стилист Лиза Фарролл назвали самый модный цвет волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Так, по словам специалистов, в 2023 году актуальными будут оттенки красного и меди. «Я рад видеть, что люди приходят в салон и просят покрасить их волосы в холодные медные или ярко-красные цвета», — рассказал Рид и посоветовал читателям издания при окрашивании в подобные цвета обращать внимание на свой тон кожи.

В свою очередь Фарролл отметила, что медная гамма для окрашивания волос была популярна в 2022 году и в настоящий момент не утратит свою актуальность. «Думаю, мы увидим, что в этом году среди клиентов возрастет спрос на окрашивания в жженую медь, жженый апельсин и более глубокий красный», — пояснила эксперт.

Ранее парикмахер Вики-Энн Хоскин перечислила лучшие способы окрасить седые волосы. По словам специалистки, для изменения цвета прядей данного типа следует использовать перманентную краску, которая надолго и полностью скроет серый оттенок.