Парикмахер раскрыла лучшие способы окрасить седые волосы

Парикмахер Вики-Энн Хоскин: седые волосы следует окрашивать перманентной краской

Парикмахер Вики-Энн Хоскин раскрыла лучшие способы окрасить седые волосы. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, для изменения цвета прядей данного типа следует использовать перманентную краску, которая надолго и полностью скроет серый оттенок. «Полуперманентный краситель замаскирует седину только на пару недель», — пояснила она. В то же время собеседница издания отметила, что тем, кто хочет освежить образ без кардинальных перемен, подойдет мелирование.

Кроме того, Хоскин призвала читательниц не менять цвет волос в домашних условиях. «Для меня, как для профессионального колориста, окрашивание волос в домашних условиях — большое "нет". Всегда обращайтесь к профессионалу», — заявила она.

Ранее в январе российский врач-дерматолог и трихолог Татьяна Егорова назвала опасные последствия для подростков окрашивания волос.