Черные риелторы украли у россиянки маткапитал

Черные риелторы украли у женщины из Карачаево-Черкесии маткапитал

Черные риелторы оставили россиянку с двумя детьми без средств на новое жилье. Анжелина Мамбетова из Карачаево-Черкесии рассчитывала потратить маткапитал на покупку комнаты, однако лишилась денег из-за аферистов, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Анжелина вместе с семьей запланировала переезд в город Черкесск, где ее нуждающемуся в лечении сыну могут оказать необходимую помощь. Женщина обратилась к риелтору Марьям Караевой, чтобы подыскать подходящий объект для покупки. Когда Караева получила доступ к средствам, она и ее помощники обналичили деньги, после чего перестали выходить на связь с клиенткой.

Через семь месяцев Мамбетовой удалось добиться возбуждения уголовного дела. Следствие заняло еще два года, суд — полтора. В результате риелтору дали условный срок и обязали вернуть пострадавшей украденные 403 тысячи рублей и выплатить 100 тысяч в качестве компенсации морального ущерба. Приставы взыскали с Краевой только 9000 рублей. Власти не реагируют на жалобы Анжелины, которой до сих пор не удалось получить всю сумму обратно.

В июне 2022 года в России нашли способ избавиться от черных риелторов. Ради сокращения случаев мошенничества с недвижимостью власти решили запретить продавать маленькие жилые доли, площадь которых не превышает шести квадратных метров.