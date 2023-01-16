Известная блогерша раскрыла минус популярной у россиян страны

Блогерша Дина Саева назвала минусом ОАЭ запрет на съемку в общественных местах

Известная TikTok-блогерша Дина Саева раскрыла минус Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). В интервью Надежде Стрелец, доступном на ее YouTube-канале, тиктокерша назвала недостатком этой популярной у россиян страны запрет на съемку в общественных местах.

«Из минусов — здесь я не могу снимать везде видео: если я выйду на улицу и сниму арабку, которая будет мимо меня походить, и ей что-то не понравится, она попросит меня удалить», — ответила Саева на вопрос о недостатках ОАЭ.

В ответ Стрелец отметила, что ее съемочная команда столкнулась с аналогичной проблемой. «Если в объектив попадает кто-то местный, тем более арабская женщина в хиджабе, то это большие проблемы, поэтому мы немножко ограничены в том, как здесь работать», — пояснила журналистка.

Саева также рассказала, что уже привыкла к жизни в новой стране, но еще радуется некоторым преимуществам ОАЭ. «Когда я сюда переехала, было очень тяжело разобраться. Для меня Дубай еще не до конца раскрылся, я все равно еще хожу на пляж и восхищаюсь», — рассказала блогерша. При этом она добавила, что местные на пляж ходят нечасто.

Ранее маркетолог Владимир Крюков раскрыл заработок блогерши. Специалист заявил, что размещение рекламы у Саевой может стоить 300 тысяч, 500 тысяч или даже миллион рублей — все зависит от бренда. Маркетолог предположил, что в среднем за месяц самые популярные в России авторы контента могут заработать от пяти до десяти миллионов рублей.