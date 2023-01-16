Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:27, 16 января 2023Бывший СССР

Медведчук рассказал о спасении Украины от коллапса в 1990-х

Виктор Медведчук: русскоязычный юго-восток спас Украину от коллапса в 1990-х годах

Фото: РИА Новости

Русскоязычное население юго-востока Украины спасло республику от экономического коллапса в 1990-х годах. Об этом председатель политсовета запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук написал в статье для «Известий».

По его словам, политическая и экономическая независимость Украины вполне могла закончиться экономическим крахом, если бы не юго-восток страны, который встроил ее в международное распределение труда своими огромными производственными мощностями и развитой индустрией.

Ранее Медведчук назвал условие для прекращения конфликта между Украиной и Россией. По его мнению, для этого Киеву необходимо признать интересы Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Белоруссия вместе с Россией начала летно-тактические учения
Тарасова высказалась о возможном переходе дочери Тутберидзе в сборную Израиля
Создатели Starlink договорились с астрономами
Анджелина Джоли повторила свой культовый наряд из 1990-х годов
В США сообщили о прибытии украинских военных для обучения на ЗРК Patriot
«Газпрому» предсказали потерю еще трети поставок за рубеж
В Госдуме отреагировали на идею о трате маткапитала на оплату услуг ЖКХ
Премьер Польши решил убедить политиков Германии в передаче танков Leopard Киеву
Катавшийся в горах на снегоходе россиянин погиб под лавиной
В Севастополе система ПВО сбила второй за сутки беспилотник
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.