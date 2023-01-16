Медведчук рассказал о спасении Украины от коллапса в 1990-х

Виктор Медведчук: русскоязычный юго-восток спас Украину от коллапса в 1990-х годах

Русскоязычное население юго-востока Украины спасло республику от экономического коллапса в 1990-х годах. Об этом председатель политсовета запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук написал в статье для «Известий».

По его словам, политическая и экономическая независимость Украины вполне могла закончиться экономическим крахом, если бы не юго-восток страны, который встроил ее в международное распределение труда своими огромными производственными мощностями и развитой индустрией.

Ранее Медведчук назвал условие для прекращения конфликта между Украиной и Россией. По его мнению, для этого Киеву необходимо признать интересы Москвы.