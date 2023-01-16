СБУ обвинила российского депутата в участии в боевых действиях

СБУ обвинила депутата Госдумы Журавлева в участии в боевых действиях на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в связи с участием в боевых действиях депутату Государственной Думы России Алексею Журавлеву. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По словам СБУ, ведомство начало уголовное производство в отношении Журавлева из-за его участия в боевых действиях. Депутату вменяют нарушение статьи 260 Уголовного кодекса Украины «Участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» и статьи 436 «Публичные призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта».

Ранее СБУ обвинила иного депутата Госдумы, Адама Делимханова, в поддержке действий России в ходе специальной военной операции (СВО) и в посягательстве на территориальную целостность Украины. В вину ему вменяют участие в штурме Мариуполя, а также командование боевыми подразделениями.