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13:47, 16 января 2023Мир

Канцлер ФРГ принял отставку главы Минобороны

Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт попросила канцлера Шольца об отставке, ее приняли

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц принял отставку главы Минобороны Германии Кристины Ламбрехт и вскоре представит новую кандидатуру на этот пост. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя кабинета министров.

Отмечается, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обсудит представленные Шольцем кандидатуры главы немецкого Минобороны, и до этого момента Ламбрехт будет временно исполнять обязанности министра обороны Германии.

Ранее стало известно, что Ламбрехт подала прошение об отставке в связи с тем, какое давление на нее оказывают немецкие СМИ. Ламбрехт поблагодарила всех, с кем работала над тем, чтобы граждане ФРГ оставались в безопасности. Она также пожелала им всего наилучшего в будущем.

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Виктория Кондратьева
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