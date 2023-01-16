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12:54, 16 января 2023Мир

Министр обороны Германии объяснила свою отставку

Министр обороны Германии Ламбрехт объяснила свою отставку давлением СМИ

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт подала прошение об отставке в связи с тем, какое давление на нее оказывают немецкие СМИ. Об этом она написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

«Фокус СМИ на моей персоне на протяжении месяца не позволяет освещать и обсуждать положение солдат, Бундесвера и курса политики безопасности в интересах граждан Германии», — написала она. Ламбрехт поблагодарила всех, с кем работала над тем, чтобы граждане ФРГ оставались в безопасности. Она также пожелала им «всего наилучшего в будущем».

Агентство Reuters ранее писало, что просьба главы Минобороны прозвучала на фоне растущего скептицизма и давления СМИ по поводу ее способности «привести немецкую армию в форму» на фоне боев на Украине.

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Елизавета Наумова
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