В Германии учредили единого оператора для всех СПГ-терминалов

Учрежденная властями ФРГ компания DET будет управлять пятью регазификационными установками

Компания Deutsche Energy Terminal GmbH (DET) будет управлять всеми плавучими терминалами по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Германии. Об этом сообщило Министерство экономики ФРГ, передает ТАСС.

Компанию-оператора учредило правительство. Уточняется, что DET будет управлять пятью регазификационными установками в Германии. В настоящее время готовы только две установки — в Вильгельмсхафене и Лубмине. Планируется, что еще два терминала появятся в ближайшие месяцы. Как отмечает агентство, суммарная мощность четырех установок оценивается в 33 миллиарда кубических метров газа в год.

Ранее стало известно, что в Германии запустили первый терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). По словам местных властей, запуск стал важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности страны. Политик подчеркнул, что власти ФРГ сделают все, чтобы стать независимыми от поставок российского газа.