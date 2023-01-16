Определено происхождение необычной туманности Ра 30

Астрономы Дартмутского колледжа связали туманность Ра 30 со столкновением белых карликов

Ученые Дартмутского колледжа получили подробные изображения туманности Ра 30, которая возникла в результате необычной сверхновой. Это позволило астрономам определить возраст и происхождение туманности, которая возникла несколько сотен лет назад в результате слияния двух белых карликов. Пресс-релиз научной работы, представленной на конференции Американского астрономического сообщества, опубликован на сайте Phys.org.

Детальные снимки Ра 30 были сделаны в конце 2022 года с помощью телескопа Hiltner в обсерватории MDM, оснащенного оптическим фильтром, чувствительным к определенной длине волны излучения, испускаемого атомом серы. Туманность была запечатлена в ходе трех 2000-секундных экспозиций.

Ра 30 представляет собой эмиссионную туманность — испускающую излучение область плотного газа, пыли и плазмы. Ее необычная структура указывает на результат столкновения двух белых карликов, в результате чего возникла сверхновая типа Iax. Эта разновидность сверхновых известна тем, что взрыв затрагивает лишь часть звезды, в результате чего белый карлик может пережить катастрофу.

Туманность практически не содержит водорода и гелия, но богата серой и аргоном. В центре Ра 30 располагается звезда с температурой поверхности более 200 тысяч градусов Цельсия, порождающая звездный ветер, перемещающийся со скоростью 56 миллионов километров в час.

Размер Ра 30 и скорость расширения, равная 3,8 миллиона километров в час, позволяют предположить, что возраст расширения составляет 850 лет, а столкновение произошло примерно в 1181 году. Это совпадает с историческими сообщениями о наблюдениях китайских и японских астрономов, которые обнаружили новую звезду, сравнимую по яркости с Вегой, в созвездии Кассиопеи, которая была видна около шести месяцев по мере медленного угасания.