Россиянина насмерть раздавило двухтонной стеклянной глыбой

Amber Mash: под Калининградом мужчину насмерть раздавило двумя тоннами стекла

Под Калининградом 42-летнего мужчину насмерть раздавило двумя тоннами стекла. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По его данным, инцидент произошел на оконной фабрике города Черняховска около семи утра. Россиянин, работающий бригадиром, спустился на производство и встал спиной к деревянной конструкции, удерживающей стеклянную глыбу. В результате стекло обрушилось на него, и мужчина оказался под завалами осколков.

Спустя полчаса бригадира обнаружили коллеги — он скончался от кровопотери и полученных травм. Согласно предварительной информации, причиной произошедшего стало нарушение техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в Татарстане рухнувший бетонный забор насмерть раздавил семилетнюю девочку. Погибшая гуляла по территории заброшенного ремонтно-механического завода.