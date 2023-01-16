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15:41, 16 января 2023Россия

Россиянина насмерть раздавило двухтонной стеклянной глыбой

Amber Mash: под Калининградом мужчину насмерть раздавило двумя тоннами стекла

Фото: Telegram-канал Amber Mash

Под Калининградом 42-летнего мужчину насмерть раздавило двумя тоннами стекла. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По его данным, инцидент произошел на оконной фабрике города Черняховска около семи утра. Россиянин, работающий бригадиром, спустился на производство и встал спиной к деревянной конструкции, удерживающей стеклянную глыбу. В результате стекло обрушилось на него, и мужчина оказался под завалами осколков.

Спустя полчаса бригадира обнаружили коллеги — он скончался от кровопотери и полученных травм. Согласно предварительной информации, причиной произошедшего стало нарушение техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в Татарстане рухнувший бетонный забор насмерть раздавил семилетнюю девочку. Погибшая гуляла по территории заброшенного ремонтно-механического завода.

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Варвара Родикова
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