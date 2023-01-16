В сети назвали самые сомнительные стереотипы о сексуальной привлекательности

На Reddit усомнились в привлекательности накачанных губ и богатства

Пользователи Reddit назвали накачанные губы и влечение к сводным братьям и сестрам одними из самых сомнительных стереотипов о сексуальной привлекательности. Обсуждение началось в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Многие комментаторы указали, что сексуальная связь сводных братьев и сестер — распространенный сюжет порнографии. Однако, судя по признаниям в сети, действительно привлекательным это считают немногие.

Другие усомнились в привлекательности богатства.

Ничто не отвратительно мне так, как люди, рассказывающие, сколько стоит их куртка или сумочка isnoe пользователь Reddit

Сексуальность популярных пластических процедур также поставили под сомнение.

Накачанные губы выглядят ужасно всегда. Не видел ни одной женщины с ними, которую не хотелось бы пожалеть JimmerAteMyPasta пользователь Reddit

Еще один штамп связан с тем, что мужчин якобы возбуждает, когда женщины называют их «папочка». Как выяснилось, многим это не нравится.

Никогда в жизни не хотел, чтобы девушка называла меня папочкой. Я тогда сразу почему-то вспоминаю собственного отца. Сам я девушек мамочками тоже не называл transonicgenie6 пользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit назвали свои главные просьбы к противоположному полу. Женщины попросили мужчин стричь ногти перед сексом, а мужчины женщин — о комплиментах.