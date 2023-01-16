Жителям двух российских регионов упростят полеты в Таиланд

АТОР: Fun&Sun в феврале запустит чартеры в Паттайю из Владивостока и Кемерово

Туроператор Fun&Sun запускает чартеры в Паттайю из Кемерово и Владивостока. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С начала февраля жителям двух российских регионов станет проще летать на популярный курорт Таиланда. Рейсы будут осуществляться раз в десять дней на самолетах авиакомпании Azur Air.

Отмечается, что полетная программа из Владивостока в Паттайю стартует с 3 февраля и продлится до 14 мая. При этом первый самолет из Кемерово в Паттайю полетит 6 февраля, последний — 17 мая.

Туристам Fun&Sun из Владивостока десятидневный тур в Паттайю обойдется примерно в 163 тысячи рублей на двоих. За путевку на тайский курорт на девять ночей путешественникам из Кемерово придется заплатить чуть меньше, а именно от 150,5 тысячи рублей на двоих.

В декабре прошлого года сообщалось, что россияне массово устремились на зимовку в три популярные пляжные страны — Таиланд, Индию и на Шри-Ланку. Кроме того, востребованными среди российских туристов остались Индонезия, Мальдивы, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Камбоджа.