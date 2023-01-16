Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:57, 16 января 2023Путешествия

Жителям двух российских регионов упростят полеты в Таиланд

АТОР: Fun&Sun в феврале запустит чартеры в Паттайю из Владивостока и Кемерово

Фото: Unsplash

Туроператор Fun&Sun запускает чартеры в Паттайю из Кемерово и Владивостока. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

С начала февраля жителям двух российских регионов станет проще летать на популярный курорт Таиланда. Рейсы будут осуществляться раз в десять дней на самолетах авиакомпании Azur Air.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

Отмечается, что полетная программа из Владивостока в Паттайю стартует с 3 февраля и продлится до 14 мая. При этом первый самолет из Кемерово в Паттайю полетит 6 февраля, последний — 17 мая.

Туристам Fun&Sun из Владивостока десятидневный тур в Паттайю обойдется примерно в 163 тысячи рублей на двоих. За путевку на тайский курорт на девять ночей путешественникам из Кемерово придется заплатить чуть меньше, а именно от 150,5 тысячи рублей на двоих.

В декабре прошлого года сообщалось, что россияне массово устремились на зимовку в три популярные пляжные страны — Таиланд, Индию и на Шри-Ланку. Кроме того, востребованными среди российских туристов остались Индонезия, Мальдивы, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Камбоджа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Украина отвела часть войск с запорожского направления
«Калашников» рассказал о готовности к производству нового пистолета
Цены на газ в Европе рухнули
Известный российский актер рассказал о преображении родного города
На Бали автомобиль с российскими туристами упал в 25-метровый овраг
Семилетняя девочка спасла застрявшую под машиной прабабушку
Блогер показал татуировку на лбу и смутил зрителей своим внешним видом
Назван способ диагностировать опасные заболевания по состоянию ногтей
Мир столкнулся с дефицитом сотни миллионов рабочих мест
Нежелание клубов РПЛ подписывать контракт с Дзюбой объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.