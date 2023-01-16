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10:22, 16 января 2023Среда обитания

России предрекли избыток одного вида недвижимости

«РГ»: в РФ ожидают избытка апартаментов на фоне низкого спроса на этот вид недвижимости

Фото: Unsplash

В 2023 году в России ожидают избытка апартаментов на рынке. Предложение этого вида недвижимости растет, а спрос на него снизился сильнее, чем на квартиры, отмечают опрошенные «Российской газетой» эксперты.

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка связывает это в первую очередь с тем, что на апартаменты не распространяются льготные ипотечные программы. Этот тип недвижимости не приравняли к жилью, кредиты на него выдаются по рыночным ставкам, поэтому приобретать полноценные квартиры остается выгоднее, уточнила эксперт.

По словам Елены Мациновой из ГК «Садовое кольцо», ипотечные ставки на апартаменты примерно вдвое выше, чем на жилье. «На спрос также влияет подвисший вопрос юридического статуса апартаментов — правительство обещает вернуться к нему в 2023 году, но уже понятно, что регистрировать эту недвижимость как жилую точно не будут. Следовательно, сохраняются риски для покупателей, которые подкрепляются негативными кейсами некоторых застройщиков, — никто не хочет покупать кота в мешке», — добавила специалистка.

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При этом в «Метриуме» отмечают, что строятся апартаменты достаточно активно, — в столичном регионе объем предложения в 2022 году вырос в полтора раза по сравнению с 2021-м. Как пояснила Коркка, это обусловлено запуском проектов, которые отложили на время пандемии COVID-19. Другой причиной эксперт назвала проблемы на рынке коммерческой недвижимости — некоторые застройщики начали возводить апартаменты на участках, которые изначально должны были занять офисы.

«В 2023 году темпы запуска апарт-проектов сократятся, потому что предложение сейчас существенно превышает спрос и существует угроза затоваривания», — предполагает эксперт. Коркка добавила, что по возможности девелоперы стараются изменить вид разрешенного участка, чтобы перевести апартаменты в квартиры.

Ранее стало известно, что москвичи стали реже покупать апартаменты — интерес к этому виду недвижимости в ноябре 2022 года снизился на 69,5 процента по сравнению с аналогичным месяцем в 2021-м. Всего за 11 месяцев в столице было реализовано 202,7 тысячи «квадратов» апартаментов — на 34,4 процента меньше, чем годом ранее.

Нина Ташевская
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