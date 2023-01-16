Катавшийся в горах на снегоходе россиянин погиб под лавиной

Катавшийся на снегоходе житель Красноярска погиб под лавиной в горах Хакасии

Катавшийся в горах Хакасии на снегоходе российский турист погиб под лавиной. Об этом сообщает в пресс-служба главного управления МЧС по республике.

Несчастный случай произошел с жителем Красноярска недалеко от поселка Беренжак Ширинского района в субботу, 14 января. Отмечается, что трое россиян катались на диких склонах, когда одного из них завалила сошедшая с горы масса снега.

Путешественники не смогли самостоятельно найти приятеля и откопать его из-под снега. Сообщить о трагедии спасателям и позвать их на помощь мужчинам удалось только вечером: поскольку в горах нет связи, им пришлось идти до места, где был сигнал.

На место происшествия утром в воскресенье прибыли 11 сотрудников спасательной службы. Искать россиянина под завалами снега им также помогали 15 добровольцев на снегоходах. «Работы осложнялись сильным ветром и метелью, — говорится в заявлении ведомства. — Спустя пару часов погибшего жителя Красноярска удалось найти и передать сотрудникам следственных органов».

Ранее в январе сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной в горах Сочи, когда тот вместе с коллегами осматривал трассы для горнолыжников. Сообщается, что спасателям удалось быстро откопать пострадавшего, в настоящее время его жизни ничто не угрожает.