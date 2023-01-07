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14:01, 7 января 2023Путешествия

В Сочи сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной

При осмотре трасс в горах Сочи сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной

Фото: Telegram-канал «Курорт Красная Поляна»

В горах Сочи сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной, когда тот вместе с коллегами осматривал трассы для горнолыжников. Об этом в субботу, 7 января, сообщается в Telegram-канале «Красная поляна».

На фото и видео, продемонстрированных в канале, видно мужчину в ярко-оранжевой экипировке, почти полностью засыпанного снегом. ТАСС также сообщает, что коллеги оперативно смогли откопать пострадавшего, сейчас с ним все хорошо. «При них всегда находится необходимое снаряжение», — отмечает агентство.

В настоящий момент на трассах в горах очень лавиноопасно. В связи с этим было решено закрыть их для посещения. «Наши службы сегодня сделали все, проверили активные воздействия, затем осмотр трасс, но пришли к решению, которое безопасное для нашей гостей!» — говорится в заявлении «Красной поляны». Приобретенные на 7 января ски-пассы будут действовать до конца горнолыжного сезона, также их можно сдать в кассе.

В конце декабря также стало известно, что двое россиян попали под сход лавины в Tyнкинcкoм paйoнe Бурятии. 24 декабря тургруппа находилась вблизи пoднoжья пика Бpoнeнoceц, когда сошла лавина. В итоге никто не погиб, однако один из людей был травмирован.

Ранее в том же месяце российский лыжник, оказавшийся под лавиной вместе с напарником в Шерегеше, записал на видео сам инцидент и свое спасение. Лыжники передвигались по склонам горы, когда один из них заметил, что сзади сошла лавина.

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Варвара Кошечкина
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В Сочи сотрудника противолавинной службы накрыло лавиной
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