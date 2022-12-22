Попавший под лавину россиянин записал на видео свое спасение

Российский лыжник попал под лавину в Шерегеше и был откопан напарником из-под снега

Российский лыжник, попавший под лавину вместе с напарником на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области, записал на видео сам инцидент и свое спасение. Кадры публикует Telegram-канал Baza.

Отмечается, что несчастный случай произошел 20 декабря. Двое лыжников спускались по склону горы, когда один из них заметил, что сзади сошла лавина, и попытался предупредить другого. Второй мужчина остановился и предложил переждать обвал снега на месте.

Когда лавина полностью сошла, снимавший все произошедшее на камеру лыжник оказался под слоем снега. На кадрах слышно, как он тяжело дышит, пока напарник пытается его откопать. «Я так испугался, — сказал он приятелю. — Я никогда не забуду это!»

Ранее очевидцам удалось снять на видео сход лавины в Юте.