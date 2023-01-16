Дина Саева рассказала об отношении арабов к тренду на откровенные видео

Блогерша Дина Саева рассказала, что откровенные видео блокируются в Саудовской Аравии

Российская блогерша Дина Саева, которая переехала в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты

(ОАЭ), рассказала об отношении арабов к тренду на откровенные видео в TikTok. На эту тему она высказалась во время интервью Надежде Стрелец, доступном на ее YouTube-канале.

По словам Саевой, ролики, на которых она запечатлена в купальнике, блокируются в соцсети. «В Дубае они набирают просмотры, а дальше идет Саудовская Аравия. Там нельзя оголяться, [сниматься] даже в топике, например. Или когда у тебя открыт живот, или ноги. Такие видео сразу блокируются и не становятся вирусными», — объяснила она, отметив, что теперь ей придется адаптироваться под местный рынок и перестать оголять тело.

Кроме того, блогерша заявила, что тренд на съемки в полуобнаженном виде уходит в прошлое. «Сейчас этого слишком много и не хватает чего-то другого», — считает звезда.

В октябре Дина Саева опубликовала серию фото в образе беременной и подверглась критике в соцсетях. Знаменитость позировала на парковке вместе с другой блогершей Дианой Коркуновой. На размещенных кадрах видно, что девушек запечатлели в коротких топах, которые демонстрировали округлившиеся накладные животы.