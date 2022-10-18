Дину Саеву раскритиковали в сети за фото с накладным животом

Дина Саева позировала в образе беременной с накладным животом и подверглась критике в сети

Российская TikTok-блогерша Дина Саева опубликовала серию фото в образе беременной и подверглась критике в соцсетях. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя знаменитость позировала на парковке вместе с другой блогершей Дианой Коркуновой. На размещенных кадрах видно, что девушек запечатлели в коротких топах, которые демонстрировали округлившиеся накладные животы. Саева дополнила свой образ ярко-желтыми легинсами с разноцветным принтом и сумкой в виде голубых джинсов.

«Мамочки», — подписала инфлюэнсер публикацию, которая набрала более 122 тысяч лайков. Поклонники не оценили внешний вид Саевой и Коркуновой, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Ужасная фотосессия», «Я в шоке», «Очень много фотошопа», «Как это ужасно выглядит», «А в чем прикол?», «С ума сходишь?» — высказывались фанаты.

Известно, что автором съемки выступила фотохудожница Элина Шевченко.

В январе Дина Саева показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. На кадрах она позировала в оранжевом комплекте бикини во время купания в Персидском заливе. Блогерша снялась с наращенными волосами длиной ниже ягодиц.