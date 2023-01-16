Россиянин пойдет под суд за жестокое убийство 18-летней давности

В Архангельске 46-летний заключенный пойдет под суд за убийство 18-летней давности

В Архангельской области 46-летний российский заключенный пойдет под суд за убийство с особой жестокостью, совершенное 18 лет назад. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 21 августа 2005 года возле одного из домов в Архангельске было обнаружено тело 20-летнего мужчины. Перед смертью ему нанесли множество ножевых ранений, от которых жертва скончалась. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ. Однако долгое время преступление оставалось нераскрытым.

Благодаря работе следователей-криминалистов и сыщиков уголовного розыска в рамках расследования преступлений прошлых лет была установлена причастность к убийству жителя областного центра, который в настоящее время отбывает наказание в виде длительного лишения свободы за убийство двух человек.

Выяснилось, что осужденный совершил убийство, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Причиной нападения стал возникший словесный конфликт. Мужчина сначала сбил жертву с ног ударом в голову, а затем начал колоть ножом в голову, шею и грудь. Всего он нанес 38 ударов, после чего скрылся.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.