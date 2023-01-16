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06:06, 16 января 2023Мир

В США подсчитали имеющееся у Украины оружие

Bloomberg: Запад поставил ВСУ более четырех тысяч единиц бронетехники и самолетов

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Союзники Украины предоставили Киеву более четырех тысяч единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx.

По данным издания, Киеву за все время специальной военной операции (СВО) доставили 410 танков советской эпохи, около 300 единиц бронетехники и боевых машин пехоты (БМП), 1100 бронетранспортеров. «Машины с противоминной защитой от засад (MRAP). Всего около 925», — уточнили журналисты. Кроме того, были поставлены более 1540 пехотных мобильных машин.

Издание добавило, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) доставили 300 буксируемых гаубиц, 95 ракетных установок, 415 разведывательных дронов. «14 российских штурмовиков Су-25 были закуплены в Болгарии странами НАТО и доставлены на Украину. Четыре Су-25 из Северной Македонии. 20 вертолетов Ми-17 российского производства, изначально предназначенных для Афганистана, переданы в дар США. 11 вертолетов советской разработки из Чехии, Словакии и Латвии», — подсчитало агентство имеющееся у Украины оружие.

Журналисты подчеркнули, что цифры являются приблизительными и не могут быть независимо проверены изданием.

Ранее газета The New York Times писала, что на сегодняшний день две трети стран-членов НАТО исчерпали потенциал для поставок оружия Украине.

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Марина Совина
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