В Пентагоне рассказали о смене целей обучения ВСУ в Европе

WP: генерал Милли заявил, что США будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления

Пентагон принял решение о смене целей обучения новобранцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Европе, это предполагает усложнение курса обучения и внедрение в процесс элементов общевойскового боя для того, чтобы готовить украинских военных к новому крупному наступлению на позиции российской армии. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США, генерал Марк Милли в интервью The Washington Post (WP).

«Мы хотим, чтобы украинцы могли успешно защищать свою страну. Украина только и делает, что пытается захватить потерянные территории. [Их обучение] будет происходить на протяжении от пяти до восьми недель», — рассказал генерал о начале обновленного курса обучения для 500 украинских военных, которые недавно прибыли на полигон Графенвер в Германии.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные нидерландского сайта оборонной аналитики и исследования военных действий Oryx заявило, что союзники Украины предоставили Киеву более четырех тысяч единиц бронетехники, артиллерийских орудий, самолетов и других систем вооружения