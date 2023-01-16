Визовые центры Хорватии начали принимать документы россиян на шенгенскую визу

Хорватия начала выдавать россиянам краткосрочные и долгосрочные визы по всем целям поездки

В России начали работать визовые центры Хорватии, они принимают документы для оформления и выдачи шенгенских виз. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает РИА Новости.

«Осуществляется прием документов на шенгенские краткосрочные визы С по всем целям поездки. Оформление уже началось. Долгосрочные визы D — это национальные визы, тоже по ним прием документов идет», — рассказали агентству в визовом центре Хорватии в Москве.

Там также добавили, что изменений в пакете документов при подаче заявления на визу нет. При этом собеседник агентства отметил, что новшеством можно назвать условие, что страховой полис заявителя теперь должен покрывать все страны Шенгенской зоны.

Ранее в декабре 2022 года специалисты АТОР разъяснили нюансы путешествий с национальными визами Хорватии после официального вступления страны в Шенгенскую зону. Например, после 1 января 2023 года проведенные в Хорватии дни добавятся к времени разрешенного 180-дневного периода нахождения в Шенгенской зоне.