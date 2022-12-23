Россиянам назвали риски путешествий с визами Хорватии после ее вступления в ЕС

АТОР: путешествующих с хорватской визой по территории Шенгена ждет аннуляция документа

Российским туристам рассказали о нюансах путешествий с национальными визами Хорватии, после официального вступления страны в Шенгенскую зону с 1 января 2023 года. Правила разъяснили специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам напомнили, что с 1 января 2023 года Хорватия входит в ЕС, а значит, все краткосрочные визы (виза типа C), выданные до 31 декабря 2022-го, не будут автоматически приравнены к шенгенским. Национальные визы, если срок их действия не истек, по-прежнему действительны для въезда в республику, однако при перелете из третьей страны по ним нельзя будет въехать в Грецию, Францию, Италию или Испанию.

«Естественно, если путешественник с хорватской визой въехал в Хорватию, то уже из этой страны на свой страх и риск он может отправиться на внутренних авиарейсах или другом транспорте по территории Шенгена», — назвали уловку попасть в шенгенскую зону без соответствующей визы в АТОР. При этом специалисты отметили, что если вскроется факт незаконного пересечения границы, туриста ждут неприятности, в том числе аннуляция документа.

Также уточнялось, что въезжающие в Хорватию до 31 декабря 2022 года с действующим мультишенгеном могут оставаться в стране в соответствии со сроком действия их визы, однако после 1 января 2023 года проведенные в Хорватии дни добавляются ко времени разрешенного 180-дневного периода нахождения в Шенгенской зоне.

«Граждане третьих стран, имеющие визы и виды на жительство Болгарии, Кипра и Румынии, с 2023 года больше не смогут въезжать на территорию Республики Хорватия без действующей шенгенской визы (виза типа C) или хорватской национальной визы (виза типа D)», — рассказали о еще одном нововведении в АТОР.

Ранее сообщалось, что в декабре совет по внутренним делам и юстиции Европейского союза (ЕС) отказался поддерживать решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. Против высказались представители Нидерландов и Австрии. В то же время страны ЕС согласовали присоединение Хорватии с 1 января 2023 года.