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14:22, 16 января 2023Культура

Новую статую Мартина Лютера Кинга приняли за пенис

Двоюродный брат жены Мартина Лютера Кинга заявил, что скульптура «похожа на пенис»

Фото: Steven Senne / АР

В скульптуре стоимостью 10 миллионов долларов, посвященной американскому активисту и правозащитнику Мартину Лютеру Кингу-младшему и его жене Коретте Скотт Кинг, разглядели мужской половой орган. Об этом сообщает New York Post.

Двоюродный брат жены Кинга Сенека Скотт (Seneca Scott) заявил, что статуя, торжественно открытая в Бостоне, США, в пятницу, 13 января, похожа на пенис. «СМИ рассказывали об этом так, будто это что-то прекрасное, потому что им сказали, что они должны так говорить», — сообщил он изданию.

Фото: Skanska

Скотт также указал на то, что даже ребенок обратил внимание на этот факт: «Но потом, когда ее [скульптуру] открыли, маленький мальчик указал на нее со словами: "Это пенис!"» Он отметил, что люди в толпе согласились с ребенком.

Массивная бронзовая фигура под названием «Объятия» художника Хэнка Уиллиса Томаса (Hank Willis Thomas) представляет собой художественную интерпретацию фотографии, на которой доктор Мартин Лютер Кинг-младший и его жена Коретта Скотт Кинг обнимаются после того, как правозащитник получил Нобелевскую премию мира в 1964 году.

Ранее сообщалось, что американский турист разбил две древние скульптуры в Музее Кьярамонти в Ватикане из-за того, что не смог встретиться с папой римским.

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Варвара Кошечкина
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