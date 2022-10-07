Американец разбил древние скульптуры из-за отказа во встрече с Папой Римским

CNN: турист из США не смог встретиться с Папой Римским и разбил две скульптуры в Ватикане

Американский турист разбил две древние скульптуры в Музее Кьярамонти в Ватикане из-за того, что не смог встретиться с Папой Римским. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в среду, 5 октября, в коридоре Galleria Chiaramonte, где размещены около 100 древнеримских бюстов и статуй. Турист потребовал встречи с Папой Римским Франциском, но получил отказ. Тогда он опрокинул один из бюстов и попытался скрыться с места происшествия. Сотрудники музея поспешили задержать мужчину. Американец хотел сбежать и задел еще одну скульптуру. Охране удалось задержать туриста и передать его сотрудникам полиции.

Поврежденные скульптуры доставили в мастерскую для проведения экспертизы. «Два бюста были повреждены, но не особенно сильно. Один лишился части носа и уха, а другой сошел с постамента», — говорит директор пресс-службы музеев Ватикана Маттео Алессандрини. Он добавил, что реставрационные работы уже начались, скульптуры скоро будут восстановлены и вернутся в музей.

Ранее сообщалось, что садовая статуя, 20 лет стоявшая около дома британской пары, оказалась утерянным шедевром работы итальянского скульптора Антонио Канова. По мнению экспертов, стоимость скульптуры может доходить до восьми миллионов фунтов стерлингов (более 1,1 миллиарда рублей).