Певица Анна Семенович показала внешность без фильтров и вызвала споры в сети

Российская певица и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала внешность без фильтров и вызвала споры в сети. Соответствующее фото появилось в ее в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном кадре 42-летняя исполнительница предстала в летнем наряде с глубоким декольте, при этом за ее спиной было видно море и пальмы. Звезда распустила и зачесала назад волосы, зафиксировав их повязкой, и подняла одну руку к голове. «Быть в моменте и не уноситься мыслями в прошлое и будущее — вот чему я учусь каждый день», — подписала она публикацию, отметив в комментариях, что не использовала фильтры для коррекции снимка.

Одни пользователи раскритиковали внешний вид исполнительницы. «Ань, при всем уважении, плохо выглядите. И это еще нет семьи, детей», «Здесь она выглядит на 50 плюс лет минимум. Одутловатое лицо», «Отекшая, несвежая, как будто с бодуна», — заявили они.

В свою очередь другие юзеры поддержали звезду. «Она отлично выглядит для 40 плюс [лет]. Первое реальное фото на этой странице, без фотошопа. Вот теперь можно поверить, что человек полностью принимает себя и счастлив», «С этими фильтрами мы забыли, как выглядят нормальные человеческие лица. Аня очень даже хороша. Натуральная естественная красавица», «Анна, ты вообще огонь!» — написали фанаты.

В ноябре 2022 года Анна Семенович раскрыла секрет своей красоты. По ее словам, она каждый день делает маски для лица, выдерживая их по 15 минут.