Российская певица Анна Семенович рассказала, что для поддержания красоты делает ботокс

Российская певица и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович раскрыла секрет своей красоты. Своими размышлениями на данную тему она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

42-летняя знаменитость опубликовала в сторис вопрос одной из подписчиц насчет того, какие бьюти-процедуры помогают ей поддерживать привлекательный внешний вид. Так, по ее словам, она каждый день делает маски для лица, выдерживая их по 15 минут.

Кроме того, Семенович рассказала, что также посещает косметолога. «Раз в неделю иду к косметологу на массаж и увлажнение, делаю ботокс и аппараты курсом», — отметила она.

Ранее Анна Семенович поделилась с подписчиками откровенными кадрами и показала лицо без макияжа. Звезда опубликовала в сторис видео, в котором она позирует перед камерой на пляже. На ней надеты плавки черного цвета. При этом в кадре видно, что поп-исполнительница решила отказаться от косметики, а волосы распустила.