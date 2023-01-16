Якубович ответил на критику после слов об «идиотах» в эфире «Поля чудес»

Якубович словами «не читайте советских газет» ответил на критику своих шуток про Камчатку

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович ответил на критику своих шуток про Камчатку, прозвучавших в одном из выпусков передачи и вызвавших резонанс в местных СМИ. Комментарий ведущего публикует «Подъем».

«Не читайте советских газет», — заявил Якубович изданию, процитировав героя повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» профессора Преображенского.

Слова Якубовича про Камчатку прозвучали в выпуске передачи, вышедшем в эфир Первого канала 13 января. Гостья программы из этого российского регионе Лидия Кручинина подарила ведущему национальные атрибуты. «Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле, чукчу», — заявил Якубович, когда на него надели подаренную шапку. После того, как участница программы надела на Якубовича бусы из корюшки, он также добавил, что «видимо, провоняет Камчаткой на всю оставшуюся жизнь».

При этом в выпуске программы, опубликованном на сайте Первого канала, слово «идиот» в речи Якубовича отсутствует.

Вскоре после выхода программы в эфир на высказывания ведущего «Поле чудес» о Камчатке обратили внимание местные СМИ СМИ. В комментариях к публикациям изданий во «ВКонтакте» многие пользователи осудили Якубовича. «Очень обидно», «Невоспитанный», «Грубиян и шутки отвратительные всегда», — написали они.

В конце ноября 2022 года Якубович заверил, что ему нравится быть ведущим «Поле чудес». Он подчеркнул, что если бы работа в передаче не доставляла ему удовольствие, то «так долго он бы не продержался».