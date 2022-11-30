Якубович рассказал о неожиданном новогоднем предложении Эрнсту

Якубович заявил, что предложил Эрнсту идею празднования Нового года на Первом канале

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о новогоднем предложении, которое он сделал генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Его слова передает KP.RU.

Якубович заявил, что предложил Эрнсту свою идею празднования Нового года на Первом канале.

«Если мое предложение примет генеральный директор канала Константин Эрнст, это будет абсолютно новый, неожиданный Новый год», — заверил телеведущий.

Говоря о работе в шоу «Поле чудес», которое он ведет уже более 30 лет, Якубович отметил, что ему нравится роль ведущего. Он добавил, что если бы работа в передаче не доставляла ему удовольствие, то «так долго он бы не продержался».

Ранее замгендиректора ВГТРК Александр Нечаев сообщил, что все российское телевидение, включая канал «Россия», обеспечит зрителям новогоднее настроение в праздники. Он пообещал, что телезрители получат все позитивные эмоции, которые они привыкли получать в Новый год.

Перед этим в СМИ распространилась информация о том, что новогодние шоу, в том числе передача «Голубой огонек», могут не показать в эфире российских телеканалов. Поводом стало заявление певца Льва Лещенко о том, что его пока не приглашали на съемки «Голубого огонька». Однако через некоторое время артист сообщил, что никаких намеков на отмену новогодних шоу в его словах не было.