Раскрыта динамика цен на частные дома в крупных городах России

Restate.ru: загородные дома в Подмосковье за 2022 год подорожали более чем вдвое

Самые дорогие загородные дома в России обнаружили в Московской области. За 2022 год их средняя стоимость там поднялась более чем вдвое (плюс 102 процента), до 69 миллионов рублей за объект. Динамику цен на готовые дома «Ленте.ру» в крупных городах страны и окружающих их регионах раскрыли эксперты федеральной базы недвижимости Restate.ru.

Вторым по дороговизне домов и по росту их стоимости стала Москва, где средняя сумма лота по итогам 2022 года увеличилась на 50 процентов, до 62,5 миллиона рублей. Третьим городом в списке тех, где подобная недвижимость подорожала сильнее всего, стал Ростов-на-Дону с положительной динамикой в 40 процентов за год. В результате средняя стоимость частного дома по итогам прошедшего года установилась на уровне в 7,7 миллиона рублей. В первую пятерку списка по темпам роста цен за указанный период также вошли Кемерово и Казань с подорожанием на 37 и 27 процента, до 3,3 миллиона рублей и 9,7 миллиона рублей соответственно. В Сочи, занявшим третье место по средней стоимости частного дома после Подмосковья и Москвы, положительная динамика достигла 22 процентов. В результате по итогам года средний размер параметра для приморского города оценили в 44,1 миллиона рублей.

Минимальное повышение стоимости готовых домов было зафиксировано в таких городах, как Самара, Уфа и Пермь. В Самаре положительная динамика составила лишь один процент, в среднем до 11,5 миллиона рублей за дом. В Уфе этот вид недвижимости за год подорожал на 1,5 процента, до 6,1 миллиона рублей. В Перми частные дома выросли в цене на пять процентов, достигнув в среднем 8,5 миллиона рублей за лот.

Единственным городом, где по итогам 2022 года средняя стоимость готовых домов не изменилась, стал Ярославль с показателем в 6,2 миллиона рублей за объект. При этом в трех крупных городах наблюдалась отрицательная динамика цен. Наибольшее удешевление частных домов за год было зафиксировано в Томске — на 18 процентов, до 8,3 миллиона рублей. В Петербурге, четвертой по стоимости локации, их стоимость упала на 16 процентов, в среднем до 27 миллионов рублей за лот. Кроме того, за год цены снизились и в Екатеринбурге — на семь процентов, до 8,7 миллиона рублей.

В январе эксперты федеральной компании «Этажи» назвали мегаполисы России с максимальным спросом на загородное жилье. По их данным, больше всего покупкой загородного жилья интересуются в Новосибирске — в первые дни 2023 года 40 процентов всех покупателей жилья в городе рассматривали приобретение загородных объектов.