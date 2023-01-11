Названы мегаполисы с максимальным спросом на загородное жилье

«Этажи»: больше всего покупкой загородного жилья интересуются в Новосибирске

Российским мегаполисом с максимальным спросом на загородное жилье стал Новосибирск. Города, где больше всего интересуются покупкой такой недвижимости, назвали «Известиям» эксперты федеральной компании «Этажи».

В первые дни 2023 года в Новосибирске 40 процентов всех покупателей жилья рассматривали приобретение загородных объектов. В аналогичный период 2022 года доля таких покупателей была на уровне 30 процентов. Второе место по спросу на жилье за городом занял Воронеж, где покупкой такой недвижимости интересовался 31 процент покупателей — на 9,4 процента больше, чем в 2022 году. Тройку лидеров замкнул Краснодар, где 28,7 процента покупателей захотели приобрести загородный дом.

Четвертое место занял Ростов-на-Дону (27,4 процента), а пятое — Омск (25 процентов). В первую десятку также вошли Самара (20 процентов), Уфа (18,3 процента), Екатеринбург (17,1 процента), Красноярск (16,1 процента) и Казань (15,2 процента). В Москве покупкой такого жилья интересовались 9,5 процента покупателей, а в Санкт-Петербурге — 14,4 процента. Общий спрос на загородную недвижимости в начале 2023 года вырос на 3,2 процента относительно начала 2022-го.

Кроме того, россияне стали чаще интересоваться покупкой земельных участков. Основная причина — более доступные цены на стройматериалы зимой, чем в разгар строительного сезона. «Многие покупатели хотят сэкономить на строительстве, приобретают участки сейчас и начинают закуп материалов для будущего строительства, поэтому в ближайшей перспективе спрос на загородную недвижимость в России продолжит расти», — пояснили эксперты.

Ранее сообщалось, что россияне массово заинтересовались покупкой вторичного жилья. В начале 2023 года доля потенциальных покупателей такой недвижимости составила 72 процента. Шесть процентов из них рассматривают новостройки, остальные — загородные объекты.