Россияне массово заинтересовались покупкой одного типа жилья

«Этажи»: 72 процента россиян в первые дни 2023 года заинтересовались покупкой «вторички»

В первые дни 2023 года россияне массово заинтересовались покупкой вторичного жилья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов федеральной компании «Этажи».

В указанный период более 72 процентов россиян задумались о покупке подобного типа жилья. Шесть процентов решили рассмотреть новостройки, остальные — загородную недвижимость. Что касается годовой динамики, то интерес к новостройкам вырос на 0,13 процента, к загородному жилью — на 3,3 процента. При этом доля спроса на «вторичку» снизилась на 3,2 процента.

«В начале этого года мы отмечаем рост интереса россиян к загородной недвижимости, что вполне оправдано более доступной стоимостью квадратного метра в этом сегменте и расширением льготных ипотечных программ, в том числе и в части кредитования строительства домов на приобретенных земельных участках», — объяснил ведущий аналитик компании Александр Иванов.

Ранее директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев предрек в России скидки на вторичное жилье из-за снижения числа покупателей. По его словам, в ближайшем будущем собственники жилья начнут продавать его с дисконтом, так как покупателей на рынке сейчас меньше, чем продавцов.