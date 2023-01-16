В США назвали цену на газ для Европы при долгосточных контрактах

EQT: США готовы поставлять в Европу СПГ по $380 за 1000 куб. м при долгосточных контрактах

США готовы поставлять в Европу сжиженный природный газ (СПГ) по цене 12 долларов за Mmbtu (около 380 долларов за 1000 кубометров) при наличии долгосрочных контрактов. Такую цену доставки топлива «к порогу Европы» назвал гендиректор крупнейшей американской газовой компании США EQT Тоби Райс, передает «Интерфакс».

Он считает, что это будет отличной сделкой по сравнению с нынешней стоимостью в 20 долларов за Mmbtu. Райс добавил, что потенциал роста экспорта СПГ из США составляет около 500 миллиардов кубометров в год по сравнению с нынешними 100 миллиардами.

Однако гендиректор EQT сказал, что для этого нужны инвестиции — в СПГ-терминалы, заводы, трубовпроводы и бурение. По итогам 2022 года европейские страны успешно заместили часть недополученных объемов газа из России — регион рекордно нарастил импорт СПГ.

Аналитик Проектного центра по ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов отметил, что Европе удалось заместить около 80 миллиардов кубометров природного газа. В общей сложности в прошлом году поставки СПГ с мировых рынков оцениваются примерно в 125 миллионнов тонн.